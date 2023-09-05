柯震東今年交出導演處女作《黑的教育》、演出電影《請問，還有哪裡需要加強》，而他私底下則迷上健身，柯震東日前就曬出健身房的自拍照，下面卻驚見「一大包」，連棉褲都擋不住驚人形狀，畫面曝光引發熱議。

柯震東日前在IG限時動態曬出健身房自拍照，他身穿白色背心、灰色棉質運動褲，對著鏡頭結實手臂肌肉，但柯震東下半身卻驚見明顯「一大包」，連棉褲都擋不住驚人形狀，讓網友全看傻，引發歪樓討論，他事後PO出臉紅的表情圖案，並寫下：「運動有助於血液循環」，還尷尬宣告「不穿棉褲了」，但又補了一句：「但我開團賣棉褲會有賺頭嗎？」

柯震東身材精壯、結實。（圖／柯震東Instagram）

柯震東在九把刀電影《請問，還有哪裡需要加強》中，飾演在春風身邊跟前跟後的幫派兄弟，雖然戲份很重，卻完全不需要演出感情戲，難得演配角的他，認為沒有問題，只是導演九把刀一直要柯震東講台語，偏偏就是他的大罩門，柯震東還試著要說服導演讓他演一個不會講台語的黑道，但是導演覺得柯震東講憋腳的台語就增加很多趣味。結果只要柯震東一講台語春風就笑場，導演笑罵說：「對白的毒瘤、台語的破口。」