根據了解，重新大改款的Kicks，原訂從12月就可開始生產，但現在可能最久會延宕至2024年6月左右。拒絕再提供更多細節的日產，倒是認了上述的延遲生產消息。

日產汽車指出，此為公司無法預知與掌控的意外事故，故一個新車款的製造時程稍微被耽誤，目前也沒有多的資訊要補充。不過，這並不是Kicks第一次被延後生產，最初是因為這款新車沒有通過碰撞測試，故又多花了一個月的時間來補強。

日產在墨西哥中部左右的Aguascalientes（阿瓜斯卡連特斯）車廠生產Kicks後，並賣到北美市場。日經新聞統計，Kicks車型去年賣掉5.4萬輛左右，占日產美國銷售量8%上下。

事實上，日產的Kicks在北美市場頗受歡迎，因為性價比算高的。拿目前這一代1.6公升的車款來看，售價為20,590美元，但卻有120馬力。嚴格說不是跑車級的Kicks，從零加速到時速100公里左右，得花近10秒。