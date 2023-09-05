行政院副院長鄭文燦（中）出席「2023國際警察合作論壇－打擊跨境犯罪研討會」，在警政署長黃明昭（右）與內政部次長吳堂安（左）陪同下走進會場。 （鄭任南攝）

雙十國慶將至，今年主視覺以國旗紅藍白三原色構成，主題為「民主台灣 堅韌永續，TAIWAN NATIONAL DAY」。（文化總會提供）

雙十國慶將至，今年主視覺以國旗紅藍白三原色構成，卻依舊不見「中華民國」文字，國民黨總統參選人侯友宜痛批政府帶頭遺忘，更點名副總統賴清德沒有競選總統的基本資格。對此，行政院副院長鄭文燦5日強調，主視覺可以有不同表現，但不會改變台灣是中華民國政府的事實。

蔡政府執政下的國慶典禮，不只主視覺全面「綠化」，也屢次被懷疑不見中華民國意象，今年雖然加入紅藍白三原色，但藍白陣營仍質疑中華民國「被消失」；此外，由於今年雙十國慶的英文標題仍沿用去年的「Taiwan National Day」，當時前總統馬英九就曾批評，中華民國國慶日當然是國慶日，怎麼會變成台灣國慶日？

鄭文燦上午出席2023國際警察合作論壇「打擊跨境犯罪研討會」前受訪，他指出，中華民國的國慶、元旦定位已經很清楚，主視覺可以有不同表現，但不會改變台灣是中華民國政府的事實，因此在野的批評是不必要的，「台灣、中華民國都是我們所生存的依據」。