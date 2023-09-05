面對各方尋求解決浣熊問題的來電，比利時森林護管員裴狄特幾乎只能以應接不暇來形容；這個原本來自北美洲的物種，已對歐洲本土的野生動物構成入侵威脅。

法新社報導，當局承認，如今用任何撲殺手段來消滅比利時南部山丘林地超過5萬隻的浣熊族群，都為時已晚，因此，比利時可能只能學著與浣熊共存，同時努力控制浣熊數量，並保護脆弱的本土動物群不被吃掉或感染疾病。

泰納維爾（Tenneville）近郊巴里耶爾馬蒂厄（Barriere Mathieu）林地森林護管員裴狄特（Thierry Petit）說：「我們現在無法因應所有請求。」

他說：「如果只是有人通報說住家花園出現浣熊，我們無法出動。我們將在浣熊族群對黑鸛或灰沙燕構成威脅之處，或者我們真正能夠保護棲地的地方減少浣熊數量。」

浣熊原生於北美洲，這種敏捷的雜食性動物已經適應了當地郊區的生活，甚至獲得「垃圾熊貓」的臭名，如今以東西夾擊的攻勢入侵比利時。

其中一個浣熊族群從德國擴散來到比利時。1930年代納粹統治德國期間，浣熊從北美洲引入德國，作為獵人的獵物及皮草來源。

另一個浣熊族群從法國而來，美國空軍釋放了作為吉祥物的浣熊後，這群浣熊已於1960年代在美國駐艾納（Aisne）的空軍基地附近建立起浣熊族群。

生物學家肖克特（Vinciane Schockert）說：「我們從2005年左右開始沿著水道發現（浣熊）蹤跡，也看到被路殺的死去浣熊，顯示浣熊族群正在增長。牠們也受益於一連串的暖冬。」

比利時南部法語區瓦隆尼亞（Wallonia）當局已展開一項行動計畫。

瓦隆尼亞環境署長泰利耶（Celine Tellier）坦言：「這是一種外表討喜的野獸。遺憾的是，入侵外來物種…是造成全球物種多樣性退化的5大原因之一。」

她說：「今天，這個物種在我們的土地上如此廣泛，我們必須學會與之共處，但同時要學會在浣熊構成最多問題的地方加以控管，並避免牠們更加擴散。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1120905