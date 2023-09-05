關注美股表現，道瓊工業指數上漲115點，或0.33％，收在34,837點；標普500指數上漲8點，或0.17％，收在4,515點；Nasdaq指數下跌3點，或0.02％，收在14,031點；費半指數上漲11點，或0.32％，收在3,682點。

受惠美國勞工統計局公布，8月非農就業穩健增長18.7萬人、勞動參與率上升至62.8％，顯示勞動市場供需平衡持續改善，強化了FED於9月按兵不動的預期，使各年期美債殖利率短線下挫，並激勵美股四大指數早盤全面開高。然而，FED克里夫蘭分行主席Mester認為，通膨率依舊太高、因此未鬆口將停止升息，造成美股與美債的作多情緒迅速冷卻，壓抑四大指數漲幅顯著收斂。

統一投顧指出，指數站上月線、將挑戰季線。在上周台股連三日站上月線後，昨日挾短均上揚動能，台股脫離整理節奏，轉向盤堅動能。目前台股五日、十日均線均呈多頭排列，有利指數向上挑戰季線壓力，而且在下周月線將向下扣抵，有助月線走揚，推升指數多頭力道將更為強烈。

整體來看，雖然台股量縮，但在前幾周震盪後，籌碼顯得穩定，昨日台股在短期均線五日及十日均線上行推升下，開始向上盤堅，短多訊號確立，搭配旺季拉貨及美國經濟續強的中長期利多，有望向上挑戰且突破季線。

推薦趨勢題材股部分，包括獲利貢獻度高的AI 類股、網通及Server、軍工及航太、汽車零組件、輪胎及電動車、紡織與鞋材等族群，搭配短線的蘋概股作布局。