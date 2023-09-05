國民女神高圓圓和趙又廷結婚9年，是演藝圈的模範夫妻，今年過年期間兩人曾被拍到回台，高圓圓特地下樓親迎公公趙樹海，還一把接過重物，被讚是最好媳婦，夫妻倆近期回到北京，陸媒拍到兩人又上街約會，還進了冰淇淋店吃甜筒，高圓圓拿到甜筒後餵老公吃一口，之後甜蜜返家，閃瞎網友。

高圓圓與趙又廷2019年生下一女後，依舊處於熱戀狀態，長被拍到愛相隨到各地放閃約會，高圓圓拍戲時，老公還會帶著女兒陪她進劇組，讓她無後顧之憂。近日，《搜狐娛樂》拍到兩人大灑狗糧，夫妻倆一起上街吃零食，吃同一支甜筒，公然「交換口水」，引來網友大讚：「甜筒不如又圓甜」、「我稱之為這是娛樂圈找到靈魂伴侶的愛情」、「要不要這麼甜」。

而高圓圓去年復出拍電視劇《完美伴侶》，受訪時坦言做了很多心理建設才決定復出接了這部新戲，「在一個家庭生活的慣性裡，你想要跳出來，對於我來說也是有難度的」，承認近年享受當家庭主婦的生活，也不想錯過孩子的成長。

高圓圓更進一步透露，另一半也是圈內人的好處是互相了解工作型態，也會全力配合，不管男方或女方決定出來工作時，雙方會放下一切全力配合，彼此會有「我進你退」這類節奏，趙又廷陪她進劇組拍戲時，還會替她對台詞、給劇本意見，讓高圓圓忍不住燦笑說：「我自己覺得就還挺幸運的吧！」