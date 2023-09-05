網友表示在5星級店消費卻受滿肚子氣。（吳佩蓉攝）

不少人住這家飯店是衝著美麗海景來的。（吳佩蓉攝）

有網友在臉書「好想住飯店，好康、踩雷不藏私」社團PO文，怒批在宜蘭縣頭城鎮某家5星級飯店消費，卻受滿肚子氣！客服口氣不耐煩、櫃台人員臉色不好、房內備品沒補齊，重點睡到半夜停電，隔日向飯店反應後換新房間，打開衣櫃竟掛著女用內褲，直呼「真的很噁心」；不少網友諷「$12000送內褲及停電體驗」。

女網友日前在臉書社團PO文，請大家訂房前三思，原本選了地理位置不錯、靠海吹吹風、看龜山島的飯店，五星級花費卻滿肚子氣。她指入住前撥客服詢問颱風天氣狀況等問題，明顯感覺接線小姐口氣不耐煩；CHECK IN時，櫃台男士回話口氣跟不好的臉色，讓人覺得他心情太差。

她表示，進房後浴室地板角落有個不明的白色小蓋子，重點來了！另外一間房間半夜停電，電動馬桶不能沖水，沒燈就算了還很臭，批「住飯店體驗停電」真讓人無言。隔日早上反應後換新房間，打開衣櫃竟有女用內褲，「看到時真的很噁心！沒衛生」，直呼「花五星級飯店的錢，體驗房內送內褲？」

該名網友退房時反應給櫃台人員，竟找不到人可以回應，原因是沒有經理主管，「沒大人的狀況」。她指出，此次共訂4間房，花費49600元，每間房都有小狀況；另前一晚buffet餐廳菜色跟隔天早餐菜色相似度78％。四代同堂開心出遊，真心覺得丟臉帶家人到這住宿。

不少網友留言，「好扯、「好噁心」、「好誇張」，有內褲真的不行，表示清潔根本沒到位，服務態度也很有問題，還有人揶揄「內褲真的太屌了」、「可能是跳鋼管舞不小心掉了內褲」等。

但也有許多網友幫飯店澄清並表示遺憾該網友的美好旅遊出了這麼多狀況，因為他們入住經驗都很好，工作人員態度都很好也很貼心，不厭其煩的協助房客，退房後還能盡情享用飯店內的設施；更有網友指出，飯店工作人員明顯的不足，畢竟新開幕，小狀況難免，請大家住宿前還是多參考飯店評價。