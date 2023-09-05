一名男子表示，日本朋友來台發現很多吸菸者不會自備菸灰缸，還說很多日本人都會隨身攜帶，讓他超級疑惑，貼文激起討論，多數網友嘲諷說，台灣的水溝就是菸灰缸，菸蒂隨地丟，根本不需要隨身帶菸灰缸，也有人說因日本當地不能邊走邊吸菸，有需求必須到吸菸區，來台灣觀察到台灣人可隨時隨地點菸直呼很羨慕，讓網友感到諷刺。

原PO昨（4）日於PTT八卦板指出，日本朋友向他表示，上次來台灣完發現很多「癮君子」都不會自備菸灰缸，在日本很多吸菸的上班族，都會隨身攜帶，不僅方便也不會造成環境汙染，問「台灣抽菸的人怎麼沒自備菸灰缸？」

貼文引發不少網友開酸，「禁菸區照抽菸，還自備什麼菸灰缸？」、「整座城市都是菸灰缸啊」、「台灣一堆走路騎車、開車抽菸的」、「政府幫大家準備煙灰缸了，就是地上的水溝」、「愛鄉土的方法就是往地上丟菸蒂」、「99%台灣抽菸的人都亂丟煙蒂，沒看到例外」。

還有一名網友回文分享幾年前去大阪看到的情況，他表示在路邊抽菸僅少數幾位有自備菸灰缸，絕大多數都是丟在吸菸區的菸灰缸裡，日本大馬路邊不能隨意點菸，會被他人翻白眼，甚至會被警察關心。最近公司的日本長官來台視察環境，透露日本人都改抽加熱菸，因製造的菸灰較少，但菸蒂問題還是存在，日本長官還說比較喜歡台灣的環境，因不會限制抽菸地方，「我聽完也是笑笑的，只能說台灣對抽菸者較寬容吧！」

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