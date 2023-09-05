豐田(Toyota)第二季營業利益高達1.1兆日圓，創日本企業單季紀錄，相比蘋果的46.4倍、特斯拉的14.8倍，豐田(Toyota)目前股價淨值比僅約1.1倍。

隨著AI電動車、智慧工廠、尖端醫療、國防工業等未來主流趨勢成形，日本先進製造具有技術領先且股價淨值比相對便宜優勢，近期更受惠於日圓弱勢帶動獲利成長，國內首檔也是唯一一檔聚焦「走出失落三十年，日本製造業復興」的元大日本龍頭企業基金，在7、8月兩次募集後，目前穩居境內基金規模最大的日本股票型基金，也象徵「投資日本」成為顯學。

元大日本龍頭企業基金看準日本進入日圓低檔紅利期，帶動製造業加速回流、企業普遍加薪並推升消費，再連帶促進企業獲利成長的良性循環。日本央行最新預測，今、明年度日本實質GDP將分別成長1.3%及1.2%，反映日本經濟持續穩健復甦。

今年3月因應通膨環境，日本例行工資談判「春鬥」帶來平均3.8%的三十年來薪資漲幅最高水準；而據日本最大工商業團體「經團連」公布的2023年夏季獎金結果，以上市公司共406家企業來看，平均發放金額為89萬元日圓左右，已連續兩年成長並刷新歷史紀錄。薪資成長為經濟增長潛力增溫。

而日圓貶值讓日本產品更具出口競爭力，以第二季GDP表現來看，出口增速是現階段日本GDP增長最主要項目，加上日本本身的技術優勢，使其位居全球供應鏈安全的重要位置。元大日本龍頭企業基金致力挖掘關鍵製造領域的「Japan Inside」，如半導體設備所需的化工材料與精密零組件、手機製造所需的工具機及鏡頭感測元件等，日本掌握核心技術難以被取代，擁有全球高市佔率。

即使經過今年來大漲，日本企業股價淨值比成長仍未完全反映獲利能力的提升，全球最大車廠豐田(Toyota)第二季營業利益高達1.1兆日圓，創日本企業單季紀錄，但目前股價淨值比僅約1.1倍，相比蘋果的46.4倍、特斯拉的14.8倍，有顯著不同投資價值取向。截至今年8月31日，元大日本龍頭企業基金第一大持股為豐田，前十大持股包括東京威力科創(Tokyo Electron)、日立(Hitachi)、本田(Honda)等均為指標大廠，積極參與日本製造業起飛行情。