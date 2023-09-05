海軍陸戰隊99旅一名步兵營中尉，因集合時間遲遲未見人影，營上官兵立刻發動在營區內進行搜索，竟在子儀營區後方，發現該名中尉已經一棵樹旁疑似自戕，身旁並無明顯打鬥及其餘痕跡且死亡多時，目前陸戰隊已配合高雄憲兵隊進行調查。

據了解，該位中尉軍官平時並無異狀，但突然在營區消失無蹤，經全營發動搜索，竟然在官兵宿舍後方一棵大榕樹旁發現他身影，但是卻已無生命跡象，營區立刻封鎖現場，並通知憲兵隊進行現場勘驗，初步並無任何外力介入跡象，目前也已通知家屬。

海軍陸戰隊指揮部今（5日）表示，所屬陸戰九九旅鄭姓軍官因不明原因在營內自戕身亡，全案刻由檢警調查中，本部深表遺憾與不捨；另單位已指派高階幹部協處，全力協助家屬辦理治喪等事宜。

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