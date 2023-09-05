德國向來被稱為歐洲經濟火車頭，但目前德國正在拖累歐洲的經濟，根據韓媒BusinessKorea報導，德國的經濟衰退與南韓相似，包括南韓製造業的高占比以及對大陸的依賴，此外，因人口高齡化導致勞動市場的明顯變化也有相似之處。

報導指出，德國曾經被認為是歐洲的成長引擎，但如今卻陷入了經濟衰退，根據國際貨幣基金（IMF）預估，德國今年經濟成長為負0.3%，是G7（7大工業國集團）唯一出現萎縮的國家。韓國央行分析也顯示，南韓這個作為重度依賴大陸的製造業導向國家，也比其他國家面臨更快速的人口高齡化，因此將德國經濟衰退視為一個更廣泛的問題，而不是一個孤立的問題。

值得關注的是，德國自去年四季度以來已陷入技術性衰退，今年前兩季度連續負成長，經濟未能復甦，市場擔憂德國可能成為「歐洲病夫」。

報導分析德國經濟隱憂，由於烏俄戰爭引發能源供應擔憂，導致德國化工和金屬等能源密集型行業出現萎縮，而且德國最大的貿易夥伴大陸也出現了經濟成長疲軟，因此限制了復甦。數據顯示，大陸對德國出口占整體出口的6.8%，排名第四；自大陸進口則占12.8%居第一。

更重要的是，德國經濟存在結構性問題。韓國央行分析，德國製造業在經濟中有很大占比，但該國在先進IT領域缺乏競爭力。此外，其勞動力市場結構的特點是人口老齡化程度高，以及非技術工人比例高。

報導最後總結，德國最近的經濟衰退也對南韓產生了重大影響，包括南韓製造業比重較高，對大陸的依賴程度較高，這些與德國經濟相似。此外，人口老齡化導致勞動力市場的巨大變化也有明顯相似之處。