中國禁止日本水產品進口以反制日方排放「核處理水」入海，並通知世界貿易組織（WTO）對日禁令。日本政府昨天表示，已向WTO提出反論證文件，並根據RCEP規定，要求與中國討論。

日本時事通信社報導，日本政府在反論證文件中表明，儘管已說明「核處理水」排放入海的安全性，中國仍全面禁止日本水產品輸入，對此感到「相當遺憾」，並強調「完全無法接受，將持續要求即刻撤銷禁令」。

另外，日本外務省昨天透過聲明表示，已根據「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）中的規定，要求與中國討論水產品禁令。中國與日本均是這項協定的成員國。

日本福島第一核電廠的「核處理水」8月24日開始排海之後，中國當天隨即以食品安全等為由，全面暫停進口原產地為日本的水產品，並於8月31日通知WTO對日祭出進口禁令。

中國政府在通知中表示，這是為了有效保護民眾生命及健康、完全抑止風險的「緊急措施」，並主張「（排放核處理水入海）將為民眾健康與食物安全帶來無法控管的風險」。

日本外務大臣林芳正8月底要求中國立即撤銷禁令，並矢言在WTO框架下採取必要因應措施。（譯者：楊惟敬/編輯：曾依璇）1120905