瓶鼻海豚擱淺在黃金海岸沙灘，海巡人員與成大鯨豚研究中心合力救治。（民眾提供／曹婷婷台南傳真）

今天一早7點多，有民眾在台南市黃金海岸沙灘目擊海豚擱淺沙灘，海豚看起來沒有受傷但顯得十分虛弱，在場熱心民眾一度合力把海豚「抬回海裡」，不過，海豚左右晃來晃去，就是游不回大海，還被沖上岸，民眾緊急通報海巡人員、成大鯨豚研究中心，經評估後，將把海豚後送到鯨豚救援中心救治。

成大鯨豚研究中心研究人員到場後表示，這隻海豚體長約2公尺，是印太瓶鼻海豚，目前看起來「很緊張」，現場人員為避免海豚氣孔進水，先用溼布覆蓋身體並持續灑水，確保海豚生命徵象穩定，接著要送往四草的鯨豚中心治療。