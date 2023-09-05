政府推「雙語政策」2年8個月，成效慘不忍睹，一位在教學現場的老師說「4個班、逾百人，只有1人聽得懂英語上課」，另有國小生與國中生的家長發文抱怨，台灣想推雙語政策，結果就是創造出一堆中英文都不行的新一代，孩子聯絡簿變成是中英夾雜的「晶晶體」，學校卻說這是要執行政府要求的雙語教育，引起網友討論。

《中國時報》昨報導雙語政策下的教學現況，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，台灣雙語師資人才不足，有些老師能講英文但專業能力不足，因此有雙語老師教體育課，卻把重點放在怎麼用英文講「三步上籃」，而非是「三步上籃」的動作。也有國小老師分享，用英文教音樂，約400名學生只有1人能聽懂，導致他先說完英文，要再用中文重複一遍，而這樣的教育方式，讓學生的專業科目及英語都學不好。

「雙語教學」孩子變討厭英文？老師直指3大問題無奈嘆：很困擾

《中時》報導刊出後在PTT引發熱烈討論，一名家長分享，台灣在基礎教育推行雙語政策，最後就是創造出國語不行、英語不行，甚至數學等學科也不行的新一代。他PO出孩子的聯絡簿，只見上面寫著「1.Math筆：整理錯題notex10」、「2.甲本page fifty one x10」、「Chinese講seventy six劃重點＋seventy seven」等等，中英夾雜的寫法亂七八糟，讓他崩潰直呼「這樣語文會學好，我輸你。」

原PO表示，要推雙語教育可以，但執行和資源跟不上，導致一切很混亂，且在學校「政策」的要求下，聯絡簿變成了不中不英的「晶晶體」，而學校給的理由是要執行政府要求的「雙語教育」，讓他崩潰直呼「沒在小孩念國小的時候就送去私立學校是我最大的失誤！」

貼文引發網友熱議，「看了好痛苦」、「連國文都出問題，還能指望雙語能成功」、「廢到笑不出來」、「原來雙語就是把英文硬插進中文」、「老師自己都不覺得奇怪嗎」、「這要是我女兒的班導我還不噴爛」、「中英雜交又偷懶省字，這種語文學習不會完蛋我隨便你」。

另有網友說，其實很多昂貴的私立學校早已實施雙語教學多年，師資也都是特別篩選過，效果也都很好，至少沒看到孩子聯絡簿出現原PO所分享的中英夾雜的方式。因此認為政府想要推雙語教育，是否應該要先判斷基本師資有無能力跟上，現在很多國小老師不見得可以用雙語教學。