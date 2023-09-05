總統蔡英文今率團訪問非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，對此，外交部次長李淳表示，中國大陸介入邦交國是每天的事情，在前線的朋友都花很大的功夫面對，有時候我們成功、有時候我們失敗，對方可以用的工具太多，他們也沒有什麼立法院監督、彈性很大，而台灣外交跟其他國家不同，就是跟歐洲國家升級速度快，一方面邦交是重點合作，也在提升價值觀相同的外交關係，這也是台灣外交重要的任務之一。

至於總統卸任前，是否會有其他的外交突破？李淳指出，目前沒聽到相關消息，但蔡總統拚外交未必要去當地，每天都在接見來自全世界各地的出訪，今年1到7月，至少就接待5、600人次來自各地的外賓。

由於蔡英文即將卸任，此次出訪是否為畢業旅行？李淳指出，不知道是不是畢業旅行，這就要問總統心裡如何準備；而這次也是蔡英文總統任內第二度出訪史國，包括南非等非洲11個國家、超過80位政要透過聯合聲明及致函表達歡迎，期待與台灣合作交流。

李淳表示，我們都覺得台灣跟南非邦交國剩下史瓦帝尼，但台灣不能只有從邦交角度來看，非洲有11個國家、80位政要，用各種形式歡迎蔡英文，反映出台灣雖和越來越多非洲國家沒有正式邦交關係，但外交上和經濟上的互動卻越來越升溫，國人可以相信，蔡英文默默做的各種經營，會適時反映出來。