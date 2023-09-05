農業部因應蛋荒，自今年3月起專案進口雞蛋，由中央畜產會向農業金庫貸款支應，國民黨立委徐巧芯就質疑，畜產會是財團法人，向農業金庫貸款要有擔保品，另外超思資本額才50萬，「有沒有可能貨還沒到，畜產會就給了錢？若是這樣，不只有銀行法問題，更有圖利廠商問題。」針對農業金庫昨日強調依據《銀行法》規定須保密，故不方便說明。徐也大嗆，就因為是有違法之虞才更應該公開嗎？倘這幾日再不說明，不排除去告發，讓檢察官去調查。

依農業部資料指出，今年3月至7月專案進口的生鮮殼蛋加上液蛋價差共計近5.7億，價差與關稅等費用由政府吸收，經費來源則以農發基金來支應。據查證發現，農業基金尚未支用專案進口雞蛋項目，而是由畜產會向農業金庫貸款後支應。而面對記者追問貸款細節，農業金庫昨日強調依據《銀行法》規定須保密，故不方便說明。

徐巧芯今就提出多點質疑，第一，畜產會是財團法人，向農業金庫貸款要有擔保品，按照銀行法規定，非屬於政府機關貸款，就必須拿出擔保品，請說明擔保品為何？。

再者，徐質疑，借出去的錢是不是讓超思去週轉，這筆貸款的功能是什麼？應該公布超思從巴西進口蛋到貨的時間，以及畜產會付款給超思的時間，這兩個時間有沒有對上。

徐說，超思應該事先向巴西付款買蛋，進口到國內才把蛋賣給畜產會，畜產會再付款給超思，「有沒有可能貨還沒到台灣，畜產會就給了錢？若是這樣不只有銀行法問題，更有圖利廠商問題。」呼籲要求畜產會公布放款時間點，以及每一批蛋到貨時間點以昭公信。

至於農業金庫表示須保密，徐也大嗆，因為有違法之虞才更應該公開，如果農業金庫不願意講，畜產會應該出面聲明，如果畜產會再不說明，有違反銀行法疑慮，這幾天他不排除去告發，讓檢察官去調查。