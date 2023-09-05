一名俄羅斯飛行員因反對俄國侵略烏克蘭，上月駕駛Mi-8戰鬥直升機叛逃到烏國。烏方今天公布這名飛行員的訪談，他說明了行動過程，並解釋自己的動機是不想助長殺戮的罪行。

綜合法新社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據烏克蘭國防部情報總局（Main Intelligence Directorate）資料，這名俄籍飛行員是28歲的庫茲米諾夫（Maxim Kuzminov），先前在俄羅斯遠東濱海邊疆區（Far Eastern Primorye region）的第319獨立直升機軍團服役。

情報總局在聲明中描述局內如何「在絕密中」主導這場「長期特殊行動」，首先是在發現庫茲米諾夫反對俄國入侵烏克蘭之後拉攏他。

情報總局表示，局內人員協助庫茲米諾夫飛到烏克蘭境內，而另兩名直升機機組員對庫茲米諾夫叛逃到烏克蘭的計畫一無所知，他們抵達後拒絕投降，於是被殺。

這場行動的最後一步是讓直升機飛往特定地點，移交給烏克蘭軍方。

情報總局也公布一支影片，當中可以看到武裝烏軍正接近一架俄羅斯直升機，機身繪有清晰可辨的紅星。

庫茲米諾夫說：「我聯繫烏克蘭情報單位的代表，說明了我的狀況…他們向我保證安全，給了我證件、金錢補償和獎勵。我們討論了細節，直接開始規劃這趟飛行。」

他說，他「在無線電靜默模式下，以極低的高度」飛到邊境附近，接著「傳達了我的位置」。他降落後，與烏克蘭官員見了面。

庫茲米諾夫也駁斥了俄方所散播關於侵略烏克蘭的假資訊。

他說：「事實是，這裡沒有納粹或法西斯主義者。這裡發生的事真的很可恥：謀殺、眼淚、鮮血。大家互相殘殺。這就是我的理解，而我不想參與。」

「現在根本是在屠殺烏克蘭人。烏克蘭人和俄羅斯人。我這麼做的動機是不想助長這些罪行。烏克蘭無疑會贏得這場戰爭，因為人民非常團結。他們以前不是這樣，但現在他們是一條心。全世界都在幫他們，因為最重要的是，人命應受重視。」

庫茲米諾夫也呼籲其他俄羅斯軍人叛逃到烏克蘭：「你餘生都不虞匱乏，到哪裡都找得到工作，不管做什麼。你會發現一個多采多姿的世界。」

基輔當局表示，烏克蘭也向庫茲米諾夫的家人提供了「安全保證」，已把他們安全送到烏克蘭。

烏克蘭情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）上月說，烏方創造了一些條件，讓庫茲米諾夫全家在不為人知的情況下離開俄羅斯，並設法幫庫茲米諾夫控制直升機，沒讓另外兩名機組員察覺。

布達諾夫說，另外兩名機組員發現直升機降落在烏克蘭境內後，曾試圖逃跑，但最後被「了結」。

他說：「以前從沒人這樣做過，但我希望往後可以擴大規模。」（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1120905