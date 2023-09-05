因應台灣將進入超高齡社會，教育部推動高齡科技產業人才培育，補助大學校院組成精準健康產業跨領域教學聯盟團隊，成立智慧健康及多元農業教學推動中心，並徵求夥伴學校，規畫開授專業領域、跨數位科技領域課程（含實習）及創新創業跨域課程。

面對疫後時代發展方向與趨勢，教育部111年推動「精準健康產業跨領域人才培育計畫」，以精準醫學、智慧醫材、健康福祉、食品創新、精準農業與多元健康等6大領域的產業發展需求人才為重點，導引大學校院鏈結數位科技與生技產業，培育具產業實作力及國際競爭力的跨域人才。

本案第1期計畫（111年2月至113年1月）共補助35案，計20所大學院校參與，參與學校開設專業領域前瞻課程，如生物製劑、細胞治療、粒線體治療、次世代定序應用、臨床基因檢測、基因解序、疫苗開發等課程，以因應新興生物技術發展趨勢。

教育部表示，這項計畫111年2月至112年7月培育超過3萬人次學生及產業從業人員(含醫生、教師、博後)。111年透過此計畫的執行共導引94位高階人才至產業界順利就業，更培育12個成功創業團隊。

教育部指出，第2期計畫於六大重點領域新增高齡科技創新應用專項推動重點，預計於113年2月至115年1月以3年時間來推動，將補助大學校院組成精準健康產業跨領域教學聯盟團隊。

第2期計畫分為教學推動中心計畫及夥伴學校計畫，最高補助經費額度分別為520萬元及220萬元，計畫申請說明會將於9月8日（星期五）下午1時30分於台大醫院國際會議中心301會議室舉辦，徵件須知及相關訊息歡可至教育部網站（https://gov.tw/nK8）參閱下載。