知名兩性作家H（陳鴻儀）去年爆出罹患攝護腺癌3期，近日則被拍到有新戀情，與迪化街名門前媳婦KOL「Selena」陳珮甄在街上牽手約會，兩人後來大方公開戀情，得到許多網友祝福，而作家H近日更罕見發文護女友，槓上美女醫師黃宥嘉，希望能尊重職場後輩，停止霸凌。

作家H平時常在臉書分享兩性故事，近日他卻態度強硬說：「如果都是以這種形式溝通，那麼我也以這種形式來吧！」他說在節目《新聞挖挖哇》很多年，認識很多朋友，也尊重不同思維的看法，最近他卻看到有人整理出黃宥嘉對陳珮甄的批評爭議，讓他覺得很兩難，直言私下黃宥嘉對他很好，「但，我一直都不清楚，黃醫師心中的正義為何？也不清楚她評論所有新聞事件，是站在什麼出發點，站在何種立場發言！？」

而在網友的整理中可見黃宥嘉在Podcast節目中疑似攻擊陳珮甄，呼籲網友抵制她，作家H說：「如果是為了珮甄好，大可以私底下大家溝通。如果珮甄寫的書真的那麼糟，那麼我相信市場會自然淘汰她」，他強調不認為女友是完美的，也相信黃宥嘉是值得深交的朋友，但身為陳珮甄的男友，沒辦法接受另一半被這種方式攻擊，因此對黃宥嘉表示：「如果您願意尊重我這位朋友，又或者尊重一下您在職場上的後輩，是否可以停止這樣的流量攻擊，甚至接近霸凌地步的發言」。

對此，陳珮甄回應：「謝謝你為我發聲」，並在臉書表示自己私下並未得罪黃宥嘉，「她發文嘲諷我讓我衰一輩子，還特地錄一集Podcast，呼籲粉絲不要買我的書。錯愕的我與出版社討論了這件事，編輯們也一頭霧水」，原本她和編輯們說好不回應，但心中卡了疙瘩，不解為何如此被對待，而截稿前，黃宥嘉醫師暫未對此事回應。