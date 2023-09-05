搶攻北美貨運商機，華航有「三窟」！位於洛杉磯、舊金山及紐約三地的自營倉庫，是領先國際業界的貨運優勢。其中洛杉磯據點更以兩倉營運管理的模式，為當地唯一擁有機場及機場外倉庫的業者，可分流處理進口及出口貨物，同時運用自營倉庫固定機坪，節省貨物從航機到達倉庫的時間，加速提升貨物流程效率；且倉儲設施提供精確的貨物築盤、儲存、過磅及尺寸丈量服務，保障飛航安全及客戶快速提領貨物之需求。

華航在洛杉磯並提供48個內陸卡車服務據點，也轉運中南美洲貨物經合作聯航運送，透過自動通關系統轉運保稅卡車服務，提供快速便捷的綜合供應鏈管理解決方案。此外，華航貨運系統具有即時查詢貨況功能，方便客戶掌握貨物流向，提升整體服務品質。

洛杉磯除了是北美客運主力，也為串聯全球貨運的關鍵場站。華航於1976年即成立美洲貨運中心，深耕美國貨運市場近50年，是華航全球最大的貨運中心。華航在北美布局貨機航點共9個，包含美西的洛杉磯、舊金山、西雅圖，美國中部的芝加哥、達拉斯，美東的紐約、邁阿密、亞特蘭大，以及全球貨運量第三大機場的安克拉治；再搭配客運直飛航點，以紐約、洛杉磯、安大略、舊金山及溫哥華等客機腹艙載貨，貨運共計連結11個航點，擁充沛的艙容量及綿密班次。

華航美洲貨運中心總經理池志超分析，華航洛杉磯兼具貨機、客機載貨優勢；芝加哥則是北美最大的貨運航點，貨機航班數及貨量最多；以技術中停為主要功能的安克拉治，起降貨機數量最多，為美國最重要的貨機門戶；華航也於休士頓及波士頓設立貨運據點與銷售團隊，爭攬當地機台設備及大型機械工具貨源，衝刺貨運營收。華航每周共計飛航全球約111班貨機，北美以42班次占近四成運能；近一年載運超過33萬噸往返亞洲與美國，市占率近15％。

因應日本汽車產業出口強勁需求，池志超說，華航也持續深耕日本出口美國市場，今年初再增開名古屋直飛芝加哥貨機航班，也持續安排大阪直飛芝加哥定期航班，發揮貨機運量大、航程遠之優勢；另搭配陸運卡車轉運，將貨運服務範圍幅射至全美各主要城市，也透過聯航合作，提供延伸至加拿大和中南美洲的航網服務。

華航以雙機種全貨機運力投入北美航線，穩健經營北美及強化中南美市場，美洲出口主要貨品為季節性鮮活蔬果及水產海鮮，例如7-8月即以當季盛產的櫻桃、水蜜桃載運最為頻繁，而工商業機械設備及零件、飛機航材及發動機、半導體機台設備也有持續穩定的載運需求；進口貨品則主要為消費性電子產品、電商網購貨品、伺服器設備、汽車零組件等。