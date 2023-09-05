澎湖機場6：30開門後，保全依序發給門外排隊等候補旅客號碼牌。（許逸民攝）

遭護國神山等地形破壞的海葵颱風，雖對澎湖只有造成零星小災情。但對外空運、海運連2天、3天停航，形同「封島」，由於海運今日仍因海象不佳停航，被迫滯留的3千旅客，今天在澎湖機場還沒開門前，就已有64人排隊，希望早點排到候補機位返台。

根據最新氣象資料顯示，海葵颱風中心已於今（5）日7時左右在中國大陸廣東沿海登陸，並於8時減弱為熱帶性低氣壓，目前中心在金門西南西方，向西移動，對台灣海峽的威脅已解除，澎湖災害應變中心也於8時30分撤除。

但澎湖自3日起一連2天海空運交通中斷，形成封島，雖然風沒預期的強，降雨更是零星，每日累積雨量只有個位數，但滯留的旅客因為市街商店多數關門放颱風假，這「關島」2日遊，可說也無處可去，悶斃了，還連要找吃的都很辛苦。

1名清晨5時就在機場大門排隊的旅客說，雖然昨天知道航班已全取消而有家回不去，但她和丈夫昨天還是特別到澎湖機場巡了一下，期待有奇蹟出現。因為今天再候補不成的話，就要被公司開除了。此外，還有明天要入伍的男生等。

因此今天空運恢復運輸後，一早澎湖機場還沒開門，就已排滿等候領取號碼牌民眾，最早的在清晨4時許就到了，等到早上6時30分機場開門，就已發了64張號碼牌，每張最多可以候補6位。

民航局馬公航空站表示，澎湖機場一早就湧入候補人潮，截至上午9時，雖有6航班合計補上24人旅客，唯現場仍有200餘人等待候補。今日提供澎湖往台灣本島各航線計有43航班（澎湖往台北14班次、澎湖往台中11班次、澎湖往嘉義1班次、澎湖往台南3班次、澎湖往高雄14班次），提供4231座位數，皆已訂位客滿，其中有1航班還為昨日協調華信航空公司增開加班機協助疏運。將持續觀察候補情形，並陳報民航局適時協調航空公司增加運能。