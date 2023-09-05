「雙語教學」孩子變討厭英文？老師直指3大問題無奈嘆：很困擾。(中時新聞網ChinaTimes)

蔡政府推動「2030雙語政策」2年8個月來，教師、家長與學生都反彈，亂象也多。網路名人Z9指出，一堂課40分鐘，有10分鐘老師用英文教，結果學生那10分鐘基本上都沒在聽，老師又要用中文重講一次。過去是英文老師的議員宋品瑩也表示，雙語政策出了幾個根本問題，包括沒有足夠雙語師資、沒有統一教材等。

網路名人Z9日前指出，小孩目前從國小開始接觸、學習英文，雙語政策一下去，幾乎所有科目都要用雙語教學，但在英文學不好的情況下，像自然科、社會科，國小生要學的是一些基礎概念，如果老師講的都聽不懂，要怎麼把這些基礎概念吸收。

Z9表示，雙語政策使學生變得比較討厭英文，一堂課40分鐘，其中10到15分鐘用英文授課，學生那10分鐘基本上都沒在聽、放空，導致老師又要用中文重新講一次。

過去是英文老師的新竹市議員宋品瑩指出，雙語政策有3個問題，首先是「用英文來教其他科目」，因為其他科目的老師不是英文教學專業，變成老師要先學英文來教學生課程。

宋品瑩說，第2個是沒有足夠的雙語師資，第3是沒有足夠教材，各縣市，甚至各校處理雙語政策，做法都不一樣，沒有統一的教材給老師，增加老師備課困擾。

宋品瑩提到，外師程度參差不齊，導致很多學生形成一種M型化，班上有些學生英文好，可完全聽懂外師說什麼，但可能有一半以上的學生，是完全聽不懂外師在講什麼，所以雙語政策有很多待改善的地方。