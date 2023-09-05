通訊軟體LINE是現代人不可或缺的聯繫管道，如今卻也成為出軌的管道，網紅馮語婷爆料有人夫為了偷吃不被抓包，竟將小三LINE的名字改成知名金融機構，讓她驚呼：「根本是高智慧犯罪」。

馮語婷在臉書曬出幾張LINE對話截圖，指出：「分享一下高智慧犯罪，連中國信託都不能相信了」，她表示朋友看她老公手機時，突然發現怎麼有兩個中國信託的帳號，起疑心之下便點進去看，這才發現老公把偷吃的小三名字改成「中國信託」，連大頭照都換成中國信託的照片，而且小三在回傳訊息前，前面會先複製中國信託的廣告用語，後頭才會寫下真正的內容。

馮語婷指出由於LINE對話框通常顯示只會顯示前面幾句話，如此一來便能夠瞞天過海，完全不留下任何痕跡，但不忘提醒所有人：「不良示範請勿模仿」，對此，網友紛紛回應：「我看過用蝦皮聊聊的，小三變賣家」、「天啊，真的是一山還有一山高欸，想偷吃怎麼樣都有方法」、「雖然聰明，但想不到最後會失敗」、「下次要用兩間不同銀行才不會被抓包」、「還是不夠仔細 ，得把中國信託真的帳號封鎖了才保險」。