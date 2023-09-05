俄羅斯「末日將軍」蘇洛維金（Sergei Surovikin）在瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）發動短命兵變後，就遭到解除航空太空軍司令一職，並接受調查，昨（4）日社群媒體上出現蘇洛維金穿著便服、走在莫斯科街頭的畫面，若確實為他本人，將是瓦格納兵變事件後他首度現身。另外美媒引述消息人士指出，蘇洛維金在普里格津墜機身亡後數日便獲釋。

綜合路透社、《紐約時報》（New York Times）報導，據悉「末日將軍」蘇洛維金事先知悉瓦格納的兵變計畫，因此在瓦格納首腦普里格津發動短命兵變後，蘇洛維金就被解除航空太空軍司令一職，接受調查。

不過昨日，俄國媒體人蘇布查克（Ksenia Sobchak）在Telegram公布一張他稱是蘇洛維金的照片，畫面中的男子戴著太陽眼鏡，穿著灰藍色襯衫、牛仔褲，一旁看似是蘇洛維金妻子安娜（Anna）的女子挽著他，兩人走在石子路上，後方圍牆上爬滿常春藤。

在瓦格納發動兵變後，俄羅斯「末日將軍」蘇洛維金（Sergei Surovikin）就被解職、接受調查，4日社群媒體上首度流傳他獲釋的照片。（圖／路透社）

蘇布查克在貼文中寫道：「蘇洛維金將軍出來了，他還活著，很健康，在莫斯科的家中與家人待在一起。」他還說照片是當天拍攝的。

目前無法證實照片的真實性，不過若確定為蘇洛維金，這將是瓦格納6月23、24日短命兵變後，蘇洛維金神隱2個月來首度現身。

俄羅斯著名獨立記者維涅狄克托夫（Alexei Venediktov）後續也發文：「蘇洛維金將軍與家人待在家中，他正在休假。」

瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）6月發動兵變後，俄羅斯「末日將軍」蘇洛維金（Sergei Surovikin）先出現在一段影片中，呼籲普里格津下台，他當時的表情相當不自在。後續蘇洛維金就遭到解職、接受調查，神隱2個月。

《紐約時報》引述2名美國官員及1名親近俄羅斯國防部的消息人士指出，蘇洛維金已經獲釋，消息人士指出，蘇洛維金是在普里格津8月23日墜機喪命後幾日獲釋，目前仍不清楚俄羅斯官方是否對他祭出行動限制。

該名消息人士也指出，蘇洛維金仍保有軍銜，因此實際上仍是一名軍官，但職涯恐已走到盡頭。

去（2022）年10月，蘇洛維金被任命負責俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，監督俄軍從赫松（Kherson）撤退，並轉為防禦戰略，不過今年1月他的職位就被俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）取代。

蘇洛維金被普遍視為有能力的將軍，就連猛烈砲轟俄軍高層的普里格津也大讚他是「不怕責任的男人」。

普里格津8月23日搭乘私人飛機時墜機身亡，美方推測，機上被安裝炸彈，導致墜機。另外，華府稱普丁是墜機事件的幕後黑手，遭克里姆林宮痛批「全是謊言」。