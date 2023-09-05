中國大陸於8月31日向WTO說明，從8月份起已暫停日本水產品輸入的做法。針對此，日本反駁說，將向WTO相關委員解釋自己立場，並呼籲中國大陸要馬上廢除這道禁令。

部分情急的日本官員，甚至揚言要對中國大陸這道禁售令，向WTO提出告訴。同時，美國駐日本大使上周也表示，美國支持日本尋求WTO模式，來處理水產不准進入中國大陸市場。

另外，日本外務省也要求，中國大陸應基於RCEP（區域全面經濟夥伴協定）貿易條款內所規定的，就核汙水排海日本水產遭禁賣一事來討論。總言之，日方希望中方能盡快進行雙邊協商，並依照RCEP條文來執行。

RCEP是全球最大的經貿協定，當初由東南亞國協（ASEAN）所發起，並已於2022年開始正式生效。目前成員國有15個，人口數目在22億左右，約占全世界三分之一。另外，GDP合計為26.2兆美元，也是全球約3成。