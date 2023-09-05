9月談立委、10月談總統？ 陳智菡駁：沒有藍白合時程表

有媒體指出，鴻海創辦人郭台銘的參選加速了藍白之間的整合，國民黨與民眾黨的選戰規畫，會朝「9月談立委，10月談總統」進行。民眾黨總統選選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡今強調，柯文哲堅決、很堅定的代表民眾黨參選到底，柯辦有自己的時程表，「沒有所謂藍白合的時程表，更遑論兩階段的整合」，相關報導完全是子虛烏有」。

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿表示，不知道怎麼傳出這樣的消息，其實現在不是在談位子、分配這些東西，而且也不會是這樣，雙方就算是要合作，先談目標是什麼、價值是什麼，不是用位子分配的方式，甚至變成分贓的方式在做這件事情。

民眾黨發言人楊寶楨說，多方幕僚本來就有在聯繫，也有聯繫管道，沒有像報導裡面所提到的有時程表，國會三黨不過半是民眾黨主要目標，另外要重申，「柯文哲代表民眾黨參選總統到底這件事情是沒有改變的。」

對於「外傳9月談立委、10月談總統」，陳智菡強調，沒有這個時程表，柯辦有自己的時程表，「我們也沒有所謂藍白合的時程表，更遑論兩階段的整合」，柯文哲堅決、很堅定的代表民眾黨參選到底，國民黨規畫的時程，並不是民眾黨的時程。

陳智菡說，柯辦有自己的步驟程序，9月開始政策記者會，會陸續端出國政方針，也就是明天開始有第一階段的露出，推出有效醫療、永續健保，柯文哲競辦沒有藍白合時程表，會依據自己的步驟推出政策，也會讓不分區立委、區域立委、副手名單確定，「媒體相關報導完全是子虛烏有」。

陳智菡表示，幕僚可以溝通，但是沒有談，沒有「藍白合」這類的溝通，也沒有可以拿出來說的進度或時程表。