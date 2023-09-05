德國總理蕭茲（Olaf Scholz）日前慢跑時跌倒受傷，他今天上傳一張自己戴眼罩的照片，引發網友製作海盜迷因圖開玩笑的熱潮。

法新社報導，蕭茲上週末外出跑步時跌倒受到輕傷，被迫取消一些行程。他在前身為推特（Twitter）的社群媒體平台X上傳一張照片，可見他右眼戴上一個黑色大眼罩，周圍有紅色擦傷痕跡。

他在個人官方帳號上傳這張照片並寫道：「謝謝大家的祝福，看起來比實際情況糟。」他還說，很期待會有迷因（meme）哏圖。

網路上出現很多表情包，許多網友在哏圖中讓他化身為海盜，也有許多人留言祝福他早日康復。

蕭茲多年來都有跑步的習慣。他的發言人希伯許特萊（Steffen Hebestreit）表示，蕭茲雖然受傷，但狀況良好，「他看起來還是有一點點憔悴，不過他今天上午心情不錯」。

蕭茲今天稍晚在柏林參加一場年度天主教會活動時仍戴著眼罩。他也計劃出席本週既定行程，包括明天在慕尼黑（Munich）的車展活動，以及6日在國會演說。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1120905