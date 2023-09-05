中小學已經開學，但許多學校仍找不到代理教師，全國教育產業總工會今天發布新聞稿，建議鬆綁《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，讓已退的教師重返職場擔任代理教師，就可解決招不到代理教師之窘境。

中小學開學後，許多學校仍招不到代理教師，教育部長潘文忠當時回應，許多學校已透過讓現有教師超鐘點的方式來達成教學正常化。

不過全教產表示，此舉乃教育部便宜行事、壓榨現職教師勞力。目前許多中小學教師、尤其高中職教師，超鐘點已超到爆表，課表幾乎全滿，幾已無暇備課、輔導學生，教育部長居然還要用「正式教師超鐘點的方式來達成教學正常化」，難道真是不食人間煙火嗎？

依據「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第77條：退休教職員經審定支領或兼領月退休金再任有給職務且有下列情形時，停止領受月退休金權利，至原因消滅時恢復之：一、再任由政府編列預算支給俸（薪）給、待遇或公費（以下簡稱薪酬）之機關（構）、學校或團體之職務且每月支領薪酬總額超過法定基本工資。

也就是說支領或兼領月退休金之退休教師，再任至公立學校，每月支領代理代課費超過法定基本工資時，就停發原本的月退休金。這讓所有退休教師望之卻步。

全教產說，只要《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第77條解禁，或以專案處理，讓已退之教師重返職場擔任代理教師，既可解決招不到代理教師之窘境，或無教師證代理教師充斥之現象，又符合政府推動的中高齡再就業政策，一舉數得。