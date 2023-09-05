資深藝人楊繡惠出道多年，性格直率不做作、說話幽默風趣，時常受邀上綜藝節目，私下也常在社群平台分享生活，最近有網友留言「老女人」，令她暴怒曬出酸民截圖「這都是假帳號攻擊人」，直批應該要勇敢做自己拿出真面目，不要躲在鍵盤後面傷人。

前陣子楊繡惠突然遭到酸民攻擊留言「老女人」，讓她氣到在臉書粉專公布對方的臉書帳號截圖，只見上頭有對方清楚的正面照、姓名以及居住地，接著怒轟：「你們看看到底誰老」。

怒氣難消的楊繡惠再度遭到酸民攻擊，她不忍了直接公開假帳號的對話內容，發文表示：「你們看這都是假帳號，用假帳號攻擊人，如果是人不是鬼，就出來不要躲在陰暗處」。

貼文曝光後，網友紛紛安慰他別生氣，力讚她依舊年輕貌美，「不要浪費時間在這類人身上」、「別跟她們一般見識～她們就是想要引起你注意而已，你越不理她她才會自討無趣」、「不要理她、越理她越起勁」、「沒必要跟這些人生氣！認真就輸了！」、「繡惠姐別跟她們一般見識」、「不要浪費時間在這類人身上」