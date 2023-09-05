法官認為，從監視器畫面及證人證稱，清楚可見詹翁噴灑汽油行為，並有轉動噴火器開關，認為詹翁是正常智識經驗的成年人，應有「相當把握」預測，仍對謝男及其子噴灑汽油、轉動噴火器開關，足認其確有殺人直接故意。（本報資料照片）

彰化縣彰化市70 歲的詹姓老翁與鄰居謝男長期不睦，今年4月竟拿著連接汽油桶的噴槍，對著準備要出門的謝男父子噴灑，還準備點火，不過慘遭謝男一拳KO，彰化地檢署依殺人未遂罪嫌起訴詹翁，近日彰化地院判決出爐，依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪及殺人未遂罪，處有期徒刑8年。

判決書指出，詹翁長期與謝男相處不睦，早在4月17日就預謀，前後購買高壓噴灑器與含瓦斯罐的噴火器，接著還到小北百貨購買塑膠空桶，並騎乘機車到附近的加油站購買約7、8公升的汽油，返回彰化市永芳路的住處。

詹翁埋伏多時，同月24日清晨7點18分左右，看到謝男騎機車載著兒子準備出門，竟直接衝出家門，手持事先裝滿汽油的高壓噴灑器朝鄰居謝男及其未滿12歲的幼子噴灑，甚至還拿噴火器準備點火，不料反遭謝男推倒，一拳KO在地。

雖然沒點著，但造成謝男左眼化學性傷害、左側眼表層角膜炎等傷害，謝男的兒子也吸入有機溶劑氣體，若當時讓詹翁得逞，後果恐不堪設想；詹翁被捕後，坦承有拿高壓噴灑器朝謝姓父子噴灑汽油，不過否認有殺人未遂犯行，更否認對謝男兒子噴灑，還說沒打開噴火器開關。

法官認為，從監視器畫面及證人證稱，清楚可見詹翁噴灑汽油行為，並有轉動噴火器開關，衡量其準備的汽油並非少量，且具有無法控制、高度揮發性，稍有摩擦不慎即可迅速燃燒，危害謝男生命法益，認為詹翁是正常智識經驗的成年人，應有「相當把握」預測，仍對謝男及其子噴灑汽油、轉動噴火器開關，足認其確有殺人直接故意。

法官審酌，詹翁僅因細故對謝男懷恨在心，竟以噴灑汽油、放火之危害生命安全行為，可能讓謝男因此遭受難以想像的痛苦與驚恐，手段殘酷；考量詹翁犯後態度、否認殺人未遂犯行、尚未賠償被害人所受損害等情，依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪及殺人未遂罪，處有期徒刑8年。可上訴