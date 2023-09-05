受惠於VGA及NB訂單增溫，且伺服器液冷散熱水冷板(Cold plate)及液冷CDU等產品開始出貨，雙鴻初估，8月合併營收將優於7月，第3季可望較第2季雙位數成長，下半年營運有望逐季成長，毛利率也會比上半年好。

隨著Cold plate(水冷板)及液冷CDU產品出貨放量，雙鴻預估，今年第4季AI伺服器佔伺服器營收比重可望達5%到10%，水冷散熱相關零組件/模組產品佔比亦可望逐步提升，第4季伺服器產品佔營收比重可望挑戰30%。

美系外資最新報告指出，受惠於新的VGA與主機板項目出貨，且新NB型號銷量增加，加上水冷板出貨季增1倍及CDU開始試產，預估雙鴻第3季營收可望季增逾10%，並且可能與去年同期持平，第4季營收預計將微幅季增。

美系外資表示，目前雙鴻在Nvidia H100 GPU的3D VC產品仍在認證中，目標是通過認證後於第4季開始出貨，電競NB採用VC在上升中，佔新型號總數的比例已從15%上升至20%，而VC的價格較熱管高出20%到30%；至於水冷系統方案的CDU是雙鴻自主研發設計，正在向伺服器ODM、伺服器品牌廠及晶片客戶提供樣品認證，預估水冷板+CDU於第3季佔整體伺服器營收比重可望達10%以上，毛利率則設為35%，給予雙鴻目標價300元。