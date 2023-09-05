陳（沖）最新專文如下:

也許是巧合，也許是天下烏鴉一般黑，反正這兩件事就同時發生了! 2024年的候選人要注意流行歌反映的民意!

今年八月初，一首「羅剎海市」在華語世界爆紅，播放次數據稱超過八十億次，歌曲藉聊齋誌異的小說，冷嘲熱諷當前社會現象，諸多隱喻，需要推敲，發唱迄今，已有兩岸三地的許多雜誌，專文分析羅剎海市背後的意涵，於茲不擬贅述或重複。有人反應不甚理解歌詞的內容，評論者說得好，歌手刀郎在替眾人呻吟所受的委屈，每人可就不同的感受對號入座，如果心中真正缺乏感應，恭喜你!一定是沒有委屈、沒有怨恨，是幸福的人。

幾乎同時，在英語世界出現一首民歌，Rich Men North of Richmond，由名不見經傳的藝人Oliver Anthony作曲主唱，一夜走紅，甚至被譽為大眾國歌(Everyman anthem)、藍領聖歌(Blue-collar anthem)，在YouTube上線三天點閱超逾五百萬次，甚至成為上周共和黨辯論提問的引子，許多媒體對此現象雖不欣賞，但也同意走紅主因，是反映了底層民眾的心聲。

North of Richmond指的是維基尼亞州首府Richmond北方，而華府就在一百哩處，里奇蒙以北或以南，恰是富人菁英與勞工階級的分界，美國文化不像中華文化遮遮掩掩，光瞧歌名，就知道甘苦人在向好野人叫陣，一開唱，就打動藍領階級的心坎，「我出賣靈魂，勞碌終日，工作超時，只為幾文臭錢」(I’ve been sellin’ my soul, workin’ all day. Overtime hours for bullshit pay)，往往引起一片嘶吼吶喊。大約三分鐘的歌聲，句句點明各種不同的社會問題，從低薪(bullshit pay)、貧窮(nothing to eat)、通膨(dollar ain’t shit)、苛稅(taxed to no end)、到無形控制(total control)，甚至提到兒童時，用minors on an island，一般認為是影射富豪Epstein在私人島嶼狎玩兒童甚至淫媒的醜聞，貧富差距立顯。對不公平的社會，歌手哀訴「希望夢醒，這一切不是真的，但是它卻是」(Wish I could just wake up and it not be true. But it is)，其中多少無奈。

無奈、委屈的情緒，不論是透過隱晦辛澀的文字，或是藉快人快語的歌詞，在東西半球都引起底層的共鳴。美國選舉將屆，歌曲隔週即登上共和黨初選辯論舞台，海峽對岸雖無選舉，八十億次點播也算一種投票，托爾斯泰名言，every unhappy family is unhappy in its own way，國情不同，當然有不同委屈，不過unhappy的感覺是一樣的。

台灣的unhappy是啥?也許是對兩岸的不安、也許是對政治帶來的不確定，但如暫退到現實生活，聊舉一例，對Anthony所提的低薪，應該都有所感。本週五即將審議基本工資，廿一世紀以降，不論何黨執政，都倡議提高基本工資，立意正確，但隨意喊價(例如2024三萬元)，不思鑽研基本功夫，對OECD常用的Kaitz index乃至跨國比較，吝於為之，我自2012起即要求或呼籲勞政單位核實計算Kaitz index，但是十年以來基本工資仍流於情緒綁架，決策不像現代國家。

實在不願談現今是否羅剎海市的「花面逢迎，世情如鬼」，也不願談是否「黑白顛倒，是非不分」，看看太平洋兩岸兩首歌，不妨對號入座一下，你心中是否有無奈?是否有委屈?