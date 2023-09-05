回顧上周，盤價全面持平，國內鋼筋平盤、廢鋼平盤；型鋼產品亦平盤，連續10周持平。

豐興本周盤價持續持平，鋼筋價格每公噸為1.97萬元，廢鋼收購價在每公噸1.13萬元，型鋼則持續持平至每公噸2.63萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周小跌從每公噸383美元至380美元，主要受到國際需求不佳，交投清淡，且日幣續貶，因此日廢小跌3美元；美國貨櫃廢鋼本周報價則持平為每公噸372美元，雖然國際需求清淡，但美廢收集成本高，支撐出口價格，因此美廢本周報價持平，成本支撐下，下檔有撐。

澳洲鐵礦砂9月4日由每公噸116.2元上漲至117.9美元。主要受到大陸降息政策利多加持，在政策做多下，9月4日鐵礦砂續漲收在每公噸117.9美元。雖房地產相關不利消息仍衝擊市場信心，但購房借貸政策放寬消息，激勵小鋼胚、螺紋鋼均明顯上漲。