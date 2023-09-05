據行政院統計，全台通勤人口超過600萬，且隨一日生活圈擴大，搭乘大眾運輸的通勤、通學人口亦逐年增加；全家便利商店數位金融部劉東豪部長表示，「全家」FamiPort機台長期扮演提供民眾多元、便利與創新的服務角色，每月使用人次皆超過千萬，此次「全家」瞄準民眾通勤需求，於FamiPort機台推出TPASS悠遊卡通勤月票購買服務，輔以便利商店24小時營業店點密集優勢，隨時滿足民眾購買通勤月票服務需求。

迎開學通勤潮，全家便利商店9月6日起獨家聯手悠遊卡公司推出「FamiPort購買TPASS通勤月票方案」便民服務，來「全家」即可快速購買與續購月票，首波範圍涵蓋基北北桃、中彰投苗、北宜3大生活圈，並支援基北北桃1200元都會通定期票、中彰投苗定期票、台中市定期票、彰化縣定期票、南投縣定期票，以及近期甫推出的北宜城際型通勤及宜蘭縣內通勤，共計7大通勤月票方案，10月將再開放第二波地區TPASS通勤月票方案。

此外，「全家」FamiPort亦提供國道客運、台鐵、高鐵與國內機票等交通票券販售、高速公路通行費（eTag）儲值代收、縣市政府停車費代收補單、計程車叫車等多項出行服務，成為至臻便利的「全方位出行平台」。