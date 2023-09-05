美國網球公開賽男單衛冕者阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）5日在16強賽6比3、6比3、6比4輕取義大利選手阿納爾迪（Matteo Arnaldi），順利晉級到8強，年僅20歲的阿卡瑞茲也成為網球賽事從1968年進入公開賽年代以來，僅第2位在不到21歲的年紀，就3度打進美網8強的男子選手。

阿卡瑞茲歷時1小時57分鐘取勝第一次打進四大賽男單16強的阿納爾迪，賽後阿卡瑞茲認為自己打出了一場內容不錯的比賽，「從第1球到最後1球的強度，我覺得自己保持的蠻穩定的，失誤比較少，展現自己的球風，一直嘗試上網，我對自己的表現很滿意，很開心又通過一關考驗晉級。」

生涯才第3次參加美網男單會內賽的阿卡瑞茲，目前在這項年度最後一場四大賽生涯累積15勝1負，加入兩屆美網男單冠軍、美國退役名將阿格西（Andre Agassi）的行列，成為55年來，唯二在21歲前至少三次打進美網8強的男子選手，阿格西是在1988到1990年創下紀錄。

雖然跟西班牙前輩納達爾（Rafael Nadal）一樣擅長紅土賽事，不過美網卻是阿卡瑞茲目前勝率最高的四大賽，他開玩笑說：「現在我最喜歡的場地是硬地了。但當我拿到溫布頓冠軍時我也說過愛上草地，其實我在紅土、硬地跟草地打球都覺得很舒服，但現在要說硬地是我的最愛。」