蘋果將在月初推出全新iPhone 15系列新機，BCC搶先披露iPhone確定全面改採Type-C充電接頭，以符合歐盟規範，如此一來，消費者能夠省下2.5億歐元（約新台幣86億）的不必要充電器消費。

關於iPhone 15使用Type-C的傳聞已久，如今BBC報導，此事確定成真，蘋果妥協於歐盟法規，儘管不確定全球是否都採用相同規格，但蘋果也不太可能只替歐洲生產Type-C接口的手機。

蘋果先前也曾公開反對歐盟規定，「嚴格規範只能用一種類型的接口，只會扼殺創新而無法鼓勵創新，這反過來會傷害歐洲及全世界的消費者。」報導提到，使用通用充電器Type-C好處不少，使用者能用同一條線就可以替iPads、Mac及iPhones充電，且擁有更快的下載速度。

歐盟法規主要針對消費性電子產品進行規範，包括手機、平板、閱讀器、滑鼠鍵盤、 GPS設備、耳機、數位相機、手持遊戲機及攜帶式音響等，以上設備需要配備Type-C接口，未來筆記型電腦也會被列入範圍，但廠商有更久的時間進行修正。