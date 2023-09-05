前台北市長黃大洲（左）5日應現任市長蔣萬安（右）之邀，在台市政會議以「施政的魄力」爲題專題演講。（季志翔攝）

民進黨政府提出前瞻計畫，其中針對「治水」預算編列了2500億，不過台北市在其中並未獲得任何預算。而因應極端氣候，台北市政府目前正在研議「2030防洪計畫」，要將現階段能夠負荷78.8毫米的雨水下水道排水量，提升至88.8毫米，初估預算達上百億，恐將全由北市府自籌。對此台北市長蔣萬安5日上午表示，會積極向中央爭取預算，以及人力物力的協助。

蔣萬安5日上午受訪時，坦言現在面對極端氣候，常常下午的一場大雨就會超過100毫米，造成台北市內部分區域淹水，因此會積極向中央爭取相關預算以及需要投入的人力物力，才能從原有的78.8毫米負荷量，提升至88.8毫米。

蔣萬安說，市府現在也持續三管齊下，不管是提高抽水機組的量能，把內水排出變成外水；並且設置新的排水系統，增加排水量；也會就易淹水的地區興建滯洪池，減緩淹水發生的情況。

而被問到是否會在下一次的行政院會中，向中央提出相關預算需求？對此蔣萬安也直言，市府方面一定都會準備好，並且做好具體的計畫後，就會向中央來提出。