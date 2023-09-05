2019年7月造成36死32傷的知名動畫製作公司「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）縱火案，45歲的青葉真司以涉殺人、殺人未遂等5罪名遭起訴，今天京都地方法院首度開庭審理，被告青葉認罪。

日本讀賣新聞報導，起訴書內容指出，被告青葉2019年7月18日上午在京都市伏見區的京阿尼第一工作坊潑灑汽油縱火，殺害36人，並企圖殺害34人，這34人當中有32人分別受輕重傷，2人未受傷。

被告青葉本人也因全身燒傷意識昏迷，傷勢嚴重，但後來經過救治恢復意識。京都府警方2020年5月予以逮捕，京都地檢將青葉留置半年間進行精神鑑定，同年12月予以起訴。之後，在辯護律師的請求下，做第2度的精神鑑定。

此案今天上午在京都地方法院進行裁判員（陪審員）審判。針對遭起訴的內容，被告青葉坦承說：「是我做的沒錯。」並且說：「事件當時我只能那樣做，我沒想到會造成這麼多人死亡。」

法院預定此案明年1月25日判決。此案可能分為犯案經過與動機、形事責任能力、量刑等3階段進行審理。遺族將利用受害人參加制度，有機會直接質問被告青葉。

日本放送協會（NHK）報導，儘管被告青葉今天在法庭上認罪，但被告的辯護律師認為被告無責任能力，主張無罪。（編輯：陳承功）1120905