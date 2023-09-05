琉球籍漁船「旭承輝」8月23日晚間於日本北方公海發生火燒船意外，幸友船即刻救援，船上10人無恙，但船長高血壓藥遭燒毀，目前無藥可吃，加上支援接駁友船收容空間有限，家屬擔憂出意外向海巡署請求支援，海巡署獲報後立刻派遣宜蘭艦「千里送藥」，並將船員平安接回，今上午9時已將10名船員平安護送返抵臺北港碼頭，圓滿完成長達12天千里送藥、視民如親的救援任務。

上個（8月）23日，「旭承輝」船在距基隆嶼東北方約3400公里處（日本外公海海域）失火，10名船員棄船逃生，所幸全員由我國附近作業漁船救起，又因船長高血壓無藥可用，恐有生命危險，即向海巡署尋求協助。經海洋委員會指導，海巡署綜合考量漁船載運空間不足、船長用藥需求、颱風海象不佳等情，決定於8月25日下午4時派遣宜蘭艦出勤執行救援任務。

8月30日晚間將遇險船員全數接駁至宜蘭艦後，立即將藥物提供船長服用，並由具EMT2證照(中級技術救護員)同仁檢視船員身體狀況後，隨即安排船員於艙間休息及提供飲食照護，並於今日遇險船員們平安送抵國門與家屬團圓，圓滿達成此次救援任務，海巡署周署長親赴碼頭關懷獲救船長及船員身體狀況，並代表海洋委員會管碧玲主委對此次執行任務的宜蘭艦同仁表達最高讚許及慰勉。

署長與船員與宜蘭艦同仁大合照。(海巡署提供)

漁船員平安返抵國門。(海巡署提供)

海巡署艦隊分署表示，本航次千里送藥救援任務，歷經「蘇拉」、「海葵」、「丹瑞」及「鴻雁」4個颱風環伺，風浪、海象變化多端、挑戰重重，宜蘭艦上海巡健兒仍排除萬難，扛起海上救生救難重任，全力投入以確保民眾生命安全。呼籲在海上航行作業的民眾，若有需要服務事項，請利用海巡「118」免付費報案電話或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位將立即前往處理。