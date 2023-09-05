00919群益台灣精選高息ETF即將在9月迎來第二次配息，自從6月配出超過10%的年化配息率，引爆市場高股息投資話題後，根據群益投信官網8月31日最新配息公告顯示，00919本次基金每受益權單位預估配發金額為新台幣0.54元，若以8月31日收盤價（20.61元）來算，單次殖利率就有約2.6％，年化報酬率連兩季持續衝破10%。00919已經連續兩次配出0.54元高息，以行動表態高息ETF配息求穩的企圖心，00919本次除息日為9月18日，配息發放日為10月17日，參與除息最後買進日為9月15日。

群益投信表示，台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此殖利率是一個很重要的參考指標，無論是季配或月配，其平均年化殖利率越高，一整年領下來的股利也就越多。現階段處於升息循環的尾端，投資人要求的收益水準已隨著調升的利率水漲船高。因此，選股要同時兼具營運成長以及股息收益。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，00919連續兩次配息都能配出每股0.54元的好水準，關鍵在於它的兩段式選股策略，先在12月上市櫃公司已經公布前三季季報的時候，先從季報數字挑選出當年度高EPS成長率，隔年可以配出高息的黑馬股，超前部署「獲利成長的高息股」。等到隔年五月上市櫃公司的董事會在5/20前宣布當年度的現金股利之後，再精準地配置在這些真正的高息股，在每年的6~8月除息旺季時，就可以接著領到豐厚的現金股息。