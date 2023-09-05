再過1個多月就是112年國慶，國慶籌備委員會昨（4）日公布了今年國慶主題，為「民主台灣 堅韌永續，2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，但卻被質疑，中華民國4字再度消失。相關新聞引發了網友熱議，有人更砲轟，民進黨不敢宣布台獨，只會在國慶名稱上搞小動作，「不是俗辣是什麼？」

今年國慶主題沒有「中華民國」4字引發了批評，如國民黨總統參選人侯友宜在臉書發文強調，政府不該帶頭遺忘，甚至刻意抹滅；國民黨台北市立委參選人羅智強則狠酸，民進黨總統參選人賴清德不久前才剛說「台灣並無所謂的獨立路徑」，結果現在中華民國4字又不見，賴「果然是姓Lie。」

相關新聞經轉傳至入口網站《Yahoo》後，網友們表示，「想要台獨卻不敢打杖！想要消滅中華民國又捨不得它的保護傘，民進黨真噁心」、「不喜歡中華民國，就不要領中華民國的薪水」、「除了搞意識形態、國家分裂，民進黨還會什麼」、「有種去領台灣國的薪水」、「民進黨自嗨搞假台獨，丟臉」、「民進黨只有在選舉時才會消費中華民國騙選票」、「不敢宣布台獨，只能在華航機身、國慶日搞小動作自爽，不是俗辣是什麼？」

針對質疑，國慶籌備委員會祕書長、內政部次長花敬群解釋，整個活動標題全稱是「中華民國各界慶祝112年國慶」，最前面4個字就是中華民國，外界不必過度擔憂。他也提到，「TAIWAN NATIONAL DAY」名稱很簡潔，國人接受度很高，因此今年繼續沿用。行政院副院長鄭文燦今天也強調，主視覺可以有不同表現，但不會改變台灣是中華民國政府的事實。