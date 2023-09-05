國民黨主席朱立倫（左）、民眾黨主席柯文哲（右）被點名應坐下好好談談。（合成圖，中時資料照）

2024總統大選在野勢力仍未整合，民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊3日喊話，要大眾關注如何「上架聯合政府」。對此，前台北市副市長李永萍贊同並提到，若最後總統大選由賴清德當選，卻只有三成多民意，有辦法帶領國家面對複雜的美中台情勢嗎？李永萍點名國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲應坐下好好談。

TVBS民調中心昨（4）日公布最新總統大選民調顯示，民進黨賴清德以30%居冠，民眾黨柯文哲以23%居次，國民黨侯友宜19%第三，郭台銘則以14%居末。對此，李永萍昨在政論節目《少康戰情室》中指出，這次大選亂局說明現在的制度有非常嚴重缺陷，「沒有二輪投票」，並呼籲民眾要思考背後隱藏的危機。

「若沒有創造好的政治慣例，以後恐有很長時間淪為僅少數民意的人當總統」。李永萍指出，若最後總統大選是賴清德獲勝，卻只有三成多的支持度，有六成多民眾反對，這樣真有辦法帶領這國家面對複雜的美中台情勢以及戰爭危局嗎？

李永萍認為，在政治制度還來不及改變時，大家應做好政治先例，並舉黃珊珊日前的說法為例，從聯合政府、聯合內閣、黨對黨協商開始。李永萍進一步說明，民眾黨重視勞工議題、國民黨重視能源及兩岸議題，若雙方都能接受，未來組成的政府在相關部會上，民眾黨可就擅長的議題派人選，國民黨擅長的部份則由國民黨派人選。

李永萍強調，二輪選舉就是逼意識形態差異不大的政黨必須整合起來，若不希望看到僅少數民意的總統帶領台灣面對刀山火海的恐佈局勢，「國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲有義務坐下來，好好創造正向、公開透明的非政治分贓先例」。