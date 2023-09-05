台灣房價高、薪水低，讓許多年輕夫妻不敢生育，一名女網友表示，和老公結婚2年，目前還不打算生小孩，沒想到公婆瘋狂催生，還祭出「生男寶就給100萬」的獎勵；如今老公有點心動，希望原PO辭職備孕，她堅持繼續抗爭，「子宮是我的，我就是不想生，才100萬也太看不起人了吧！」網友都勸她別辭職，「先生講出辭職備孕這話，表示覺得生小孩、帶小孩都是妳的事，有點可怕！」

一名27歲女網友在「匿名公社」發文表示，和老公結婚2年，決定多享受兩人世界，不過公婆在他們婚後就不斷催生，又提到明年是龍年，要他們趕快準備懷孕，甚至祭出「生男寶就給100萬」利誘。

原PO表示，老公現在有點心動，不時就跟她提「想要有個小孩」，還要她辭職在家備孕；她無奈說「100萬就想買一個孩子，有沒有搞錯？」最後喊話會繼續抗爭，「子宮是我的，我就是不想生，才100萬也太看不起人了吧！」

許多網友看了直呼「養小孩都不只100萬了，不要為了那100萬生」、「給我200萬我也不要」、「堅持自己的想法，不要被影響而做了後悔的事。」不過也有網友認為「如果有生小孩的打算，現在還有100萬可拿，再過幾年花100萬都還不一定生得出來。」

至於原PO老公希望她辭職備孕一事，網友也提出建議，「不管怎樣千萬別離職，等妳開始需要伸手要錢生活時，才是惡夢的開始」、「先生會講出辭職備孕，表示覺得生小孩、帶小孩都是妳的事，妳的工作不重要，可以隨便叫妳辭職，這點有點可怕！」