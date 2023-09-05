美女主播吳宇舒在7月產下女兒「Ellie」，產後體力、精神恢復得不錯，她也不吝嗇分享產後恢復和育兒日常，而吳宇舒則在昨（4日）分享，女兒的彌月禮是送油飯禮盒，她噴母愛說：「禮盒一樣要有大大的雞腿，還特別附送刻了兔兔的Ellie筷匙留念」。

農業時代重男輕女，傳統長輩多認為，生男孩就要送油飯、雞腿、紅蛋，油飯代表繁殖之意，紅蛋象徵圓滿無缺外，也有「雞生蛋、蛋生雞」，生生不息的意義，隨著時代不同，彌月禮代表的是一份心意，吳宇舒就說：「誰說生女兒只能送蛋糕？如果油飯禮盒跟甜點一樣精緻，為何不讓大家吃得更開心？」

吳宇舒表示，她個人不嗜甜，油飯禮盒除了精美之外，「一樣要有大大的雞腿，還特別附送刻了兔兔的Ellie筷匙留念」，收到的人打開都「哇～～～」了一聲，同時，還有小細節：「就算是大家一起分享，可不是用免洗竹筷喔！筷子飯匙都很有質感，而且份量超澎湃，早晚班吃完還能帶便當回家！」

升格當新手媽媽的吳宇舒，手機滿是女兒的照片，她坐完月子後，體力、精神恢復得不錯，但卻遇到「嚴重脹奶」，產後嚴重脹奶、痛到崩潰，又沒辦法好好休息，加上醫護都鼓勵餵母乳，不過吳宇舒早已規劃好餵完初乳後就退奶、休完產假就要回職場，也讓她直呼：「哺乳才是最嚴重的情緒勒索」。