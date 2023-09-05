李鴻其（右）出席映後座談，分享電影拍攝理念。（好威提供）

李鴻其首部自導自演長片作品《愛是一把槍》，代表台灣勇闖水都威尼斯，4日於威尼斯影展舉行世界首映，《愛》入圍今年度威尼斯影展國際影評人週單元，幕前幕後團隊包括女主角林映唯均受邀出席影展首映，李鴻其也首度與世界觀眾分享創作幕後故事。

「在我曾參加過的無數個首映中，這是最緊張的一次！」迎來世界首映前，李鴻其興奮向觀眾表示，首次以導演身分將電影分享給大家，讓他無比緊張。而《愛》全片取景於台灣北海岸，與「水」可說是很有緣份，迎來電影開演前的引言，李鴻其引述一段片中旁白，並感謝團隊與影展，讓這把「槍」能夠在水都威尼斯響起來。

李鴻其在電影映後分享創作緣起：「我總是在電視新聞中看到一些年輕的槍手，他們可能也不是來自幫派或有任何悲慘的背景，長得也白白淨淨的，我很好奇，這樣的人為什麼會突然開槍？」《愛》呈現當代年輕世代遇見的困境，角色與故事的形成，亦出自於李鴻其被奶奶、母親以及姊姊3位女性教養成人的生命經驗。

初執導筒就一鳴驚人，李鴻其演而優則導的契機亦令人好奇，他說：「我最早投入電影工作時想當的是副導演，卻被導演相中更適合擔任片中演員，於是就一路以演員身分投入電影工作。兩年前新冠疫情爆發，因演出工作停擺有了時間，便組織了並不多的人力與資源完成此片。」他更提及，他的第二部長片也已拍攝完成，除擔任導演還挑戰了攝影師一職，片子已在後製當中。