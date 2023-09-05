有「一代鐵肺歌后」稱號的香港歌手甄妮，近期替好友李玟在社群上控訴《中國好聲音》，但日前突自曝婚姻曾被香港小姐介入，引來網友好奇該「小三」的真實身分，如今她再度提起小三話題，還說曾經誤會鍾楚紅是小三，結果被對方臭罵一頓。

甄妮日前突然在臉書上批評香港小姐的選美文化，「真不知每年選來有什麼意義？發揚文化？行醫救世？選女友？媳婦？演戲？八卦效果？到底是那一齣。」還自曝婚姻曾被介入，「在我人生的歷程中，香港小姐曾是我家的小三，真是不勝唏噓！」

而甄妮今（5）日又再次提到小三話題，表示「我曾誤以為小三是紅姑（鍾楚紅），誰知道竟是個香港小姐，我被紅姑罵一頓，真是活該！」，還透露自己曾去旅館捉姦，結果到了現場都沒看到人，才得知被櫃台搶先通知，讓她自己笑說是當年的笨行為。

甄妮承認當年曾誤會鍾楚紅是小三。（圖/臉書 甄妮）

不過，她最後也提到，自從老公傅聲接拍《花心大少》後，就沒再見過老公一面，沒想到再見面時，竟是老公車禍之後，當時看著老公冰冷的遺體，讓她哭得泣不成聲，心中滿是遺憾，甚至想問問當時在老公身邊的人：「那幾個月聲仔快樂嗎？」。