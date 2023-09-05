依原住民族工作權保障法規定，公務機關及採購案得標的私部門需進用一定比率的原住民、否則應繳納代金，依原民會統計，近7年來平均每年應進用1萬1769人、實際每年超額進用3萬4176人，原住民族失業率也從保障法上路前的14.86％，下降至去年的3.82％，今天舉行超額進用頒奬典禮。

原民會主任委員夷將．拔路兒表示，各公部門及企業應多多進用原住民，並多拔擢至主管位置，希望藉此典禮拋磚引玉，吸引不同的用人單位，創造多優質的工作職缺，促進原住民族穩定就業，也期待事業單位多多拔擢優秀的原住民族人才擔任主管或重要職務，提高工作收入與能向上。

夷將．拔路兒提及，為鼓勵私部門多進用原住民，去年起在政府採購評分項目中也新增「進用原住民族比率」等，盼更多公私部門進用原住民。

獲頒獎項的台東大學、進用比率達15％，除了行政人員外也不乏教授等，台東大學主任秘書程友文說，除了學校本身進用外，也開設如南島文化中心、照護專班等，盼讓更多在地的民眾獲得工作技能、留在在地工作。