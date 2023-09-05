國民黨台北市北中正、萬華立委初選，因民調出問題，人選至今未定。有意爭取參選立委的台北市議員應曉薇5日指出，民調舞弊的人以提告威脅黨中央，更傳聞黨中央為避免未來訴訟，將以作弊民調當作提名依據，此舉罔顧黨的公信力，也不想看到黨被欺負，她因此出面呼籲台北市國民黨部主委黃呂錦茹「要挺住」。

應曉薇指出，她聽聞民調舞弊的人以提告威脅黨中央，甚至傳聞黨中央為避免未來訴訟，將以作弊民調當作提名依據，但此舉除了罔顧黨的公信力，日後豈有黨員意願參與民調？

應曉薇強調，她從政13年、歷經4屆議員選舉，始終相信為政以德、德不孤必有鄰，更在議員選舉以資源最少的情況，勇奪中正、萬華區第1高票，尤其在新冠肺炎疫情過後，萬華鄉親父老都在殷殷期盼下架民進黨、國民黨身負重任應思進取，目前情勢實在讓中正、萬華區選民痛心疾首，讓綠營人士好整以暇、拍手叫好，身為地方民意代表更是首當其衝，必須面對。

她表示，自己的選擇就是站在地方民意的一邊、正義聲音的一邊，並要表態跟隨黨主席朱立倫「團結一心整合非綠聯盟下架民進黨」的意志，為國民黨以及非綠衝出最高票。