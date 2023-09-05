科技帶來娛樂性，也能及時挽救生命，蘋果智慧手錶Apple Watch搭載一個平常用不到卻很重要的「跌倒偵測」功能，一旦感測到佩戴者有嚴重跌倒跡象，卻長達1分鐘沒反應，Apple Watch將自動撥打緊急服務電話；有1名台灣用戶，在半夜意外跌倒，靠著Apple Watch偵測獲得醫療救援。

蘋果於2018年發表「跌倒偵測」功能，目前支援Apple Watch SE、Apple Watch Series 4及後續機型，如果手錶偵測到佩戴者有嚴重跌倒跡象，會點一下用戶的手腕、發出警示聲，顯示畫面提示。用戶可以選擇聯絡緊急服務，或是按下數位錶冠、點一下左上角的「關閉」或點一下「我沒事」，以關閉提示。

如果Apple Watch偵測到佩戴者有動作，會等待用戶回應提示，不會自動撥打緊急服務電話。 一旦手錶偵測到用戶沒有動作長達1分鐘，就會自動撥打緊急服務電話。

蘋果2日收到一封來自台灣用戶辛先生的英文電子郵件，寫給蘋果執行長庫克（Tim Cook），信中提到數週前他在家裡跌倒，從樓梯摔下來，當時他佩戴的Apple Watch偵測到跌倒後，自動撥打緊急電話，救護車也在數分鐘後抵達。

辛先生在信中特別感謝庫克與蘋果團隊創造Apple Watch及相關功能，救了他一命，讓他了解科技能扮演重要角色來保護人們的安全。

Apple Watch用戶只要在iPhone上打開Watch App，點一下「我的手錶」標籤頁的「SOS緊急服務」，就能選擇開啟或關閉「跌倒偵測」功能，也可以選取「只在體能訓練期間開啟」，以免高衝擊的活動被誤判成跌倒。