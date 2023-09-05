咖啡是許多現代人每日必備飲品，甚至有人一天會喝上好幾杯。對此，家醫科醫師李思賢指出，咖啡含有多種活性物質，能對人體帶來許多正面影響，其好處包括，提神、抗癌、降低膽固醇及糖尿病罹患率。不過他提到，喝咖啡也可能造成失眠、體內皮質醇濃度上升、心悸、腸胃不適等壞處，尤其是敏感族群要特別注意。另外，上述好處只限於黑咖啡，拿鐵則不在討論範圍內。

李思賢在粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文表示，咖啡含有多種活性物質，包含咖啡因、綠原酸、二萜類等。其中，他提到，綠原酸是強抗氧化物，一杯咖啡的抗氧化能力甚至大於5顆蘋果。

李思賢並進一步分析喝咖啡的4大好處，但只限於黑咖啡，拿鐵則不在討論範圍內：

1、提神：李思賢說明，咖啡因的化學結構與腺苷相似，因此它可取代腺苷與神經元受體結合，阻礙睡眠驅力的累積，並刺激其它神經傳導物質的釋放，如多巴胺、去甲腎上腺素和血清素等。

2、抗癌：李思賢提到，根據現有研究，咖啡能夠降低所有癌症的發生率，降低最多者一天至少喝5杯咖啡以上。其抗癌機轉包括，抑制氧化壓力、促進細胞凋亡、抗血管新生等。

3、降血脂：李思賢指出，能降低密度膽固醇的數量及改善品質；不過，此與咖啡沖煮方式有關，他舉例，像是法式壓壺沖煮出來的咖啡，似乎就沒有這般好處。

4、降血糖：李思賢表示，喝咖啡與降低糖尿病罹患率有關，代謝症候群的得病率也較低。

然而，即便喝咖啡有多種好處，李思賢指出，也可能會對身體造成下列4種不良影響：

1、失眠：李思賢說，咖啡半衰期約為12小時，因此建議敏感族群中午過後就不要飲用咖啡。

2、干擾皮質醇濃度：李思賢表示，長期規律攝取咖啡會使體內皮質醇濃度上升，進而影響睡眠、免疫系統。同時，皮質醇也是處理壓力的荷爾蒙，長期適應後會導致自體分泌減少。

3、心悸：李思賢提到，雖研究指出心房顫動與咖啡無顯著關係，但臨床確實有發現喝完咖啡會心悸的案例，對於這些敏感族群，可以選擇無咖啡因咖啡，或咖啡因含量較低的茶來代替。

4、腸胃不適：李思賢指出，咖啡會刺激胃泌素，引起胃酸過度分泌，並且促進腸胃蠕動。因此，對咖啡因敏感族群，建議避免空腹喝咖啡。

此外，李思賢補充，在CYP1A2基因有變異的族群，代謝咖啡因速度會比較慢，也會對咖分因比較敏感，可能也是上述副作用較容易出現的對象。